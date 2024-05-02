Спорт

Более 25 команд приняли участие в соревнованиях по зимнему плаванию в Псковской области

Международный чемпионат и первенство Псковской области по зимнему плаванию на базе спортивной школы «Ника» состоялись 28 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерация зимнего плавания Псковской области.

Фото здесь и далее: федерация зимнего плавания Псковской области

Температура воды реки Великой составила +7°C, температура воздуха +15°C. Преодолеть дистанцию в ледяной воде зарегистрировались 153 участника, из них 101 участник был допущен до соревнований (48 женщин и 53 мужчин).

Сразиться за «Ледяной Кубок» в Псков приехали 28 команд из 16 городов России и зарубежья: Пскова, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Вологды, Рязани, Смоленска, Кингисеппа, Великих Лук, Гатчины, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Курска, Брянска, Петрозаводска, Самары, Тосно, Лаппеенранты (Финляндия), Мумбаи (Индия), Полоцка (Беларусь).

«Для участников были организованы комфортные условия: теплые раздевалки, баня, полевая кухня, разминочный спортзал, две соревновательные дорожки, конкурсы, дежурство МВД, МЧС, ГИМС, водолазов-спасателей, бригады скорой медицинской помощи и т.д. Мы заключили сотрудничество с большим количеством партнеров. Каждый участник получил полезные призы и подарки. Увеличен призовой фонд. Добавлены новые возрастные категории, а также различные номинации: "Абсолютные победители", "Чемпионат", "Призеры по возрасту", "Самый медленный морж", "Самый старший морж". А также ценные кубки с индивидуальным дизайном для команд победителей и самых быстрых пловцов!», - рассказали в федерации.

Впервые были приглашены судьи высокой квалификации, которые очень строго и справедливо оценивали соблюдения правил соревнований. Судейская бригада состояла из 10 судей и 16 волонтеров.

Участникам соревнований предстояло преодолеть три дистанции: 25 метров (вольный стиль), 50 метров (вольный стиль) и моржеран один километр + заплыв 25 метров.

«Моржеран - это настоящий вызов как для новичков, так и для опытных спортсменов! Участникам приходилось преодолевать себя, демонстрировать стойкость и силу духа. Сначала забег голым торсом вдоль набережной, а далее (без отдыха) проплыть дистанцию в холодной воде», - рассказали в федерации.

В ходе соревнований проходил фотоконкурс на сладкие призы и денежный сертификат.

Победителями соревнований стали:

1 место - ФЗП Псковской области;

2 место - ФЗП Санкт-Петербурга;

3 место - Великие Луки;

Обладатели «Ледяного Кубка»: Георгий Мотин, Диана Жиганова.

Самым младшим участником стал 11-летний Алексей Кудрявцев из Санкт-Петербурга. Самым старшим - Георгию Пакулину и Ирине Рудинской - по 68 лет.