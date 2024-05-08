Спорт

«Рекорд Победы» устанавливают на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

Всероссийская патриотическая акция «Рекорд Победы» проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове сегодня, 9 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Вадим Боченков / ПЛН

Суть акции заключается в том, что участникам необходимо отжаться от земли (от пола) столько раз, сколько дней минуло со дня Победы в Великой Отечественной войне, тем самым отдав дань памяти героям нашей страны.

Сегодня всем участникам акции предстоит выполнить 28855 раз и больше.

Рекорд отжиманий 2023 года в Пскове составил более 36000 раз.

Организаторы мероприятия в Пскове – спортивное движение «Street Workout Псков».