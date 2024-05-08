Спорт

Псковичи отжались 42 700 раз, установив «Рекорд Победы»

Спортсмены движения Street Workout Pskov и жители Пскова и области отметили 79-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войны участием во Всероссийской патриотической акции «Рекорд Победы». Об этом сообщается в группе Street Workout Pskov в социальной сети «ВКонтакте».

Фотографии: Street Workout Pskov

«Участники спортивного мероприятия отжались заявленные 28 855 раз, ведь столько дней прошло со дня Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие более 100 человек, которые превысили 28 855 раз и установили рекорд в 42700 отжиманий, выполнив 25 подходов по 20 раз», - говорится в сообщении.

Спортивное движение Street Workout Pskov поблагодарило всех участников мероприятия и всех, кто помогал в его организации.

Акция «Рекорд Победы» прошла на стадионе «Машиностроитель» в Пскове.