Спорт

Региональный турнир по дзюдо прошел в Пскове

Региональный турнир по дзюдо «Кубок Княгини Ольги» среди юношей до 11 лет и до 15 лет состоялся в спортивно-развлекательном центре «Простория» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в клубе единоборств «Спортивное единство».

Мероприятие было приурочено к 79-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Спортивное сообщество имело возможность поздравить лично ветеранов, которые присутствовали на турнире.

«В рамках торжественной части турнира прошел праздничный концерт для наших Героев, а также вручение подарков ко Дню Великой Победы!» – отметили в спортклубе.

Организаторами данного мероприятия выступили комитет по спорту Псковской области, автономная некоммерческая организация «Клуб единоборств "Спортивное единство"», областная федерация дзюдо.

«Слова искренней благодарности хочется выразить нашим партнерам и спонсорам - тем, кто внес неоценимый вклад в организацию мероприятия, без кого не состоялся этот потрясающий праздник! Спасибо всем и каждому в отдельности за любое участие в подготовке невероятно красивого праздника для всех присутствующих!» – добавили в спортклубе.