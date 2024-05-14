Спорт

Открытую тренировку по гонкам с препятствиями проведут в Пскове

Открытая бесплатная тренировка по гонкам с препятствиями состоится на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского в Пскове 18 мая в 10.00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор псковского фитнес-клуба «Супер фитнес» Георгий Пономарев. Занятие он проведет вместе с управляющей фитнес-клубом Аленой Воробьевой.

Фото: Георгий Пономарев / «ВКонтакте»

Ранее сообщилось, что Георгий Пономарев и Алена Воробьева завоевали медали международной гонки с препятствиями Bison race. Соревнования состоялись в республиканском горнолыжном центре «Силичи» в Белоруссии 9-12 мая.

«Друзья! Обладатели Кубка гонок с препятствиями Bison race - я и Алёна Воробьева - не могут никак угомониться и приглашают вас на

открытую бесплатную тренировку, где вы сможете познакомиться с этим видом спорта, потрогать, попробовать базовые препятствия и влюбиться в это все, как это было у нас», - рассказал Псковской Ленте Новостей Георгий Пономарев.

Директор фитнес-клуба «Супер фитнес» предложил всем интересующимся вступить в его группу подготовки к гонкам, ГТО, функциональной подготовки для любого вида спорта или начать готовиться самостоятельно. Гонка с препятствиями в Пскове пройдёт 29 июня на гребной базе «Ника».

В открытой тренировке на воркаут-площадке смогут принять участие до 12 человек.

«Любой уровень подготовки. Бесплатно. Круто! Эмоционально!» - анонсировал мероприятие Георгий Пономарев. Запись в комментариях под публикацией.