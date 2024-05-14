Спорт

Псковичка победила на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ

Спортсменка из Псковской области завоевала золотую медаль на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок (до 19 и до 24 лет). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центре спортивной подготовки Псковской области.

Фото: Центр спортивной подготовки Псковской области

Первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок проходит в городе Краснодар с 8 по 14 мая.

Псковичка Елизавета Кожевина завоевала золотую медаль среди девушек до 19 лет в четвёрках на дистанции 500 м.

«Поздравляем Елизавету и её тренера Захарова Григория Александровича и желаем дальнейших успехов», - добавили в центре.