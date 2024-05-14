Первенство Псковской области по баскетболу завершилось в Пскове 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.
Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области
Результаты среди команд юношей 2006-2008 годов рождения следующие:
Самым ценным игроком признан Александр Попов (спортшкола «Ника»).
Среди команд девушек 2006-2008 годов рождения:
Самым ценным игроком признана Дарья Гудкова (ШБК «Локня»).
Команды награждены кубками. Игрокам команд вручены медали и грамоты комитета по спорту Псковской области.
Соревнования среди команд юношей продолжаются. Идут игры в подгруппах. Матчи, которые проходят 15 мая, определят сильнейшую команду Псковской области.