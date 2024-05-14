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Спорт

Первенство Псковской области по баскетболу завершилось в Пскове

15.05.2024 17:20|ПсковКомментариев: 0

Первенство Псковской области по баскетболу завершилось в Пскове 14 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона. 

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Результаты среди команд юношей 2006-2008 годов рождения следующие: 

  • 1 место - спортивная школа «Ника»;
  • 2 место - спортивная школа олимпийского резерва «Экспресс», Великие Луки;
  • 3 место - Новосокольническая ДЮСШ.

Самым ценным игроком признан Александр Попов (спортшкола «Ника»).

Среди команд девушек 2006-2008 годов рождения: 

  • 1 место - школьный баскетбольный клуб «Локня» Локнянской СОШ;
  • 2 место - ДООСЦ «Юность», Псков;
  • 3 место -ДЮСШ, Невель.

Самым ценным игроком признана Дарья Гудкова (ШБК «Локня»).

Команды награждены кубками. Игрокам команд вручены медали и грамоты комитета по спорту Псковской области.

Соревнования среди команд юношей продолжаются. Идут игры в подгруппах. Матчи, которые проходят 15 мая, определят сильнейшую команду Псковской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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