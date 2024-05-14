Первенство Псковской области по баскетболу завершилось в Пскове

«Подстрочник»: Светлана Мельникова о «Музыкальной экспедиции» и «Ночи музеев»

Статистики заявили о росте зарплат в Псковской области

Газопровод ввели в эксплуатацию в псковской деревне Опочицы

«Гайд-парк»: Что происходит с псковскими «Новыми людьми» после слияния с «Партией роста»?