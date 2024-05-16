Спорт

Псковская «Стрела» досрочно гарантировала себе третье место в межрегиональных соревнованиях по футболу

Межрегиональные соревнования по футболу среди смешанных команд — зона «Северо-Запад» завершаются на псковском стадионе «Машиностроитель». В пятницу, 17 мая, победителей турниров определят мальчики и девочки до 12 лет и до 10 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении Федераций футбола Северо-Запада.

В соревновании команд до 12 лет в таблице двоевластие — СШ-7 Петрозаводска и «Барсы» из Архангельска набрали по 13 очков. Накануне в очном матче лидеры сыграли вничью 2:2. Победитель турнира может определиться по разнице мячей, перед последним туром она лучше у карелов. Бронзовые медали досрочно гарантировала себе псковская «Стрела».

В финале соревнований среди мальчиков и девочек до 10 лет сыграют «Барсы» и «Славатор». Архангелогородцы в полуфинальном матче обыграли «Экспресс» со счетом 6:3, а команда из Лодейного Поля была сильнее «Метеора» (11:0). Коллективы из Великих Лук и Пустошки разыграют бронзу.