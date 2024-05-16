Спорт

Первый домашний матч юношеской футбольной лиги Северо-Запада проходит в Пскове

Первый домашний матч юношеской футбольной лиги Северо-Запада между командами «Псков» и СШ-7 Петрозаводск проходит на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 18 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фотографии: пресс-служба администрации Пскова

Заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный поприветствовал участников и пожелал им отличной игры.

ЮФЛ Северо-Запад — одна из двух пилотных межрегиональных Юношеских футбольных лиг, запущенных РФС в 2021 году. Второй год подряд соревнования проводятся в трех возрастных категориях, среди команд, состоящих из игроков 2007, 2008 и 2009 годов рождения. В первенстве принимают участие 11 учреждений спортивной подготовки.

Двухкруговой турнир пройдет с 10 мая по 12 октября.