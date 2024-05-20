Спорт

Забег «Мы — чемпионы» пройдет в Пскове в День защиты детей

Забег «Мы — чемпионы», посвященный Международному дню защиты детей, состоится на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 1 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Пскова.

Заявочная комиссия завершена. Участие в забеге примут дети, которые прошли регистрацию. Для этого необходимо получить нагрудный номер (при предъявлении допуска врача) на мандатной комиссии, которая будет проходить в Псковском городском молодежном центре (улица Максима Горького, дом №15) с 24 по 29 мая с 17:00 до 20:00:

24 мая – для детей 2017 года рождения,

27 мая – для детей 2018 года рождения,

28 мая – для детей 2019 года рождения,

29 мая – для детей 2020-2021 года рождения.

О времени старта и номере забега будет сообщено на мандатной комиссии.

В 2023 году в забеге участвовало 700 юных псковичей, в этом году планируется порядка 1000 участников. Генеральный партнер мероприятия – Сбербанк.