Спорт

Гребцы псковской спортшколы «Ника» пересели на новые байдарки

Новые байдарки уже активно используют гребцы спортивной школы олимпийского резерва «Ника» в Пскове. Сезон тренировок на воде для старших спортсменов стартовал ещё в апреле, а в мае на воду вышли начинающие. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«По сравнению со старым снаряжением эти лодки значительно более совершенны. Например, они обладают специальными креплениями для грузов, чтобы во время соревнований лодка весила оговоренные 12 кг», - рассказал Борис Елкин.

Градоначальник напомнил, что в прошлом году при поддержке правительства области приобретены 3 каноэ и 15 байдарок. Кроме того, закуплено другое оборудование для спортивных школ Пскова на общую сумму около 14 млн рублей.