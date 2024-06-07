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Спорт

Большую развлекательную программу готовят к открытию парк-пляжа «Воздух» в Пскове

07.06.2024 17:03|ПсковКомментариев: 0

Парк-пляж «Воздух» на берегу реки Великой в Пскове откроется 16 июня. Для гостей подготовлена большая спортивно-развлекательная программа. Об этом сообщил заместитель главы администрации города Пскова Алексей Несмашный в программе «Подстрочник» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Программа будет проходить с 15.00 до 22.00. До позднего вечера будет открыт спортивный батут. Также на территории парка-пляжа проведут соревнования по армрестлингу и показательное выступление на воркаут-площадке. Кроме того, будет зарядка от фитнес-тренеров с розыгрышем призов и играми.

Помимо спортивных занятий, пройдет экологическая игра для детей. Также на территории парка-пляжа установят небольшую сцену, где выступят творческие коллективы в самых разных жанрах - будут барабанное шоу, танцевальные миниатюры, певцы и диджеи. 

Также гостей ждет пенная вечеринка и фестиваль красок Холи. 

Второй гость студии — бизнесмен Денис Быченков — отметил, что пляж-парк будет работать круглый год, на территории установлены сферы-беседки, в которых можно будет проводить время и зимой. Наполнение парка будет пополняться в зависимости от запроса гостей.

«Слово "Солдатский пляж" для этого места больше не подходит, поэтому мы решили его переименовать. Теперь это будет пляж-парк "Воздух"», - заявил Денис Быченков.

Теги: #псков #пляж
Источник: Псковская Лента Новостей
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