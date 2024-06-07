Спорт

Псковская область встретила историко-патриотический забег «Как ковалась Победа»

Псковская область присоединилась к спортивному историко-патриотического проекту «Как ковалась Победа». Это забег и заход северной ходьбой от Севастополя до Санкт-Петербурга протяженностью 2400 км. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Автор проекта российский спортсмен и мировой рекордсмен — Станислав Логинов. Акция стартовала 12 мая в городе-герое Севастополе. По пути следования спортсмен посетит 30 городов-воинов, в том числе 8 городов-героев. В городах по пути следования к нему смогут присоединиться все желающие.

Сегодня участника пробега встретили Великие Луки.

При подготовке новости использованы материалы газеты «Великолукская правда. Новости»

В городе на Ловати Станислава Логинова встретили представители власти города, великолукские легкоатлеты. Маршрут по Великим Лукам пролегал от Братского кладбища до мемориальной зоны у набережной. Вместе со Станиславом по памятным местам пробежали и городские легкоатлеты.

Вместе с марафонцем великолукские спортсмены посетили Братское кладбище, стелу на площади Ленина и Вечный огонь, где в память о павших в годы Великой Отечественной войны возложили цветы.

Уже завтра к проекту присоединится Псков. Вместе со Станиславом Логиновым юные псковские легкоатлеты преодолеют небольшой маршрут по псковским улицам. Автор проекта встретится с воспитанниками спортивных школ и представителями молодежи города, расскажет им о своем проекте и великом подвиге нашего народа в военные годы.

Проект направлен на сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне и Великой Победе нашей страны через повествование о героизме наших солдат в исторических локациях, патриотическое воспитание детей и молодежи, развитие и популяризацию массового спорта и туризма Российской Федерации.

Отметим, что всенародный мемориальный проект «Как ковалась Победа!» реализуется при участии Общероссийского общественного движения содействия патриотическому и спортивному воспитанию граждан «Здоровое отечество» при информационно-методическом сопровождении и под патронатом Общероссийской общественной организации «Российская федерация северной ходьбы».