Спорт

«Псковские драконы» завоевали медали на Петровском гребном марафоне

Команда Псковской области приняла участие в Петровском гребном марафоне на лодках «Дракон». Как сообщил корреспонденту Псковской Ленты Новостей президент региональной Федерации по гребле на лодках «Дракон» Алексей Лаврентьев, на марафон зарегистрировалось рекордное количество участников - около 1400 экипажей (в состав экипажа входит 11 человек).

Фотографии предоставлены Алексеем Лаврентьевым

В этом году команда «Псковские драконы» прошла дистанцию 68 километров по реке Неве. Среди команд на лодках класса «Дракон» участники из Пскова заняли 3-е место, а среди всех участников марафона - 50-е.

Алексей Лаврентьев отметил, что псковская команда принимает участие в Петровском марафоне в четвертый раз. В 2020 году они были единственными, кто прошел дистанцию на лодках «Дракон». В этом году участие на таких же лодках принимали 15 экипажей.

Отдельную благодарность президент региональной федерации выразил псковской гребной базе «Ника».

«Хотим выразить благодарность руководителю базы Александру Белоусову и заместителю руководителя Константину Чижову. Без них мы бы не справились. Логистика оказалось сложнее, чем мы ожидали», - сказал Алексей Лаврентьев.

Также он приглашает всех желающих заниматься греблей на лодках «Дракон» на набережную реки Великой. Занятия проходят на гребной базе «Ника» по понедельникам, средам и пятницам с 19.00. Обучение бесплатное.