Спорт

Экспозицию музея спорта Псковского края пополнили награды студентов Великолукской академии физкультуры

Кубок и диплом победителей чемпионата России по греко-римской борьбе среди студентов, завоёванные командой ВЛГАФК, украсили экспозицию музея спорта Псковского края. Об этом сообщается в группе музея в социальной сети «ВКонтакте».

Фото и здесь и далее: музей спорта Псковского края / «ВКонтакте»

С 17 по 19 мая в Якутске прошел чемпионат России по спортивной (греко-римской) борьбе среди студентов, посвященный памяти первого президента Республики Саха (Якутия) Михаила Николаева.

В соревнованиях приняли участие около 260 спортсменов из 31-ой образовательной организации Российской Федерации

По итогам соревнований студенты академии заняли 1-е общекомандное место.

Трофеи в музей спорта Псковского края передал заведующий кафедрой теории и методики единоборств, безопасности жизнедеятельности Виталий Романов.