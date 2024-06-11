Спорт

«Умную» спортивную площадку достраивают в Острове

«Умную» спортивную площадку достраивают на стадионе в центре Острова. Об этом сообщил глава Островского района Дмитрий Быстров в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Это происходит на территории центрального стадиона. Хорошее покрытие уложили, уже должны были доделать разметку, то есть сейчас мы можем ее эксплуатировать. Это важно», - отметил Дмитрий Быстров.

Он напомнил, что в Острове стараются уделять внимание развитию спорта. В городе есть футбольное и волейбольное поля, беговые дорожки, силовые тренажеры. Все эти объекты являются общедоступными.

«Если сейчас в Острове-3 у нас получится заявиться на инициативное бюджетирование, то в каждом микрорайоне города будет свой спортивный объект», - дополнил глава района.

Стоит отметить, что центральный стадион города Остров находится рядом с цепными мостами, что позволяет горожанам заниматься спортом с видом на памятник архитектуры.