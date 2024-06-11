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Интернациональная команда принимает участие в великолукской встрече воздухоплавателей

11.06.2024 20:38|ПсковКомментариев: 0

Интернациональная команда принимает участие в 28-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. В корзине пилота из Казахстана Антона Сизова - представители Узбекистана и Индии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»

В настоящее время в городе проходит второй спортивный полет. 

По результатам первого спортивного полета на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках лидирует команда из Тульской области.

Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром».

Теги: #воздухоплавание
Источник: Псковская Лента Новостей
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