Интернациональная команда принимает участие в великолукской встрече воздухоплавателей

Интернациональная команда принимает участие в 28-й Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках. В корзине пилота из Казахстана Антона Сизова - представители Узбекистана и Индии. Об этом сообщили в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».
Фото здесь и далее: Telegram-канал «Воздухоплавание | Великие Луки»
В настоящее время в городе проходит второй спортивный полет.
По результатам первого спортивного полета на Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках лидирует команда из Тульской области.
Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром».