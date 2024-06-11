Утренний полет аэростатов проходит в Великих Луках. ВИДЕО

Утренний полет аэростатов проходит в рамках 28-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».
Видео: ВТРК
«Пилоты выполняют несколько заданий, среди них "Вальс сомнений" и "Двойной сброс на минимальном расстоянии"», - говорится в сообщении.
Вечерний старт 11 июня. Фотографии: Ольга Лирон
Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром».