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Спорт

Утренний полет аэростатов проходит в Великих Луках. ВИДЕО

12.06.2024 08:20|ПсковКомментариев: 0

Утренний полет аэростатов проходит в рамках 28-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

Видео: ВТРК

«Пилоты выполняют несколько заданий, среди них "Вальс сомнений" и "Двойной сброс на минимальном расстоянии"», - говорится в сообщении.

 

Вечерний старт 11 июня. Фотографии: Ольга Лирон

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Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром».

Теги: #великие луки
Источник: Псковская Лента Новостей
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