Спорт

Утренний полет аэростатов проходит в Великих Луках. ВИДЕО

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Организаторами встречи выступают правительство Псковской области и администрация города Великие Луки. Генеральным спонсором соревнований аэронавтов в Великих Луках более десяти лет является ПАО «Газпром».

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«Пилоты выполняют несколько заданий, среди них "Вальс сомнений" и "Двойной сброс на минимальном расстоянии"», - говорится в сообщении.

Утренний полет аэростатов проходит в рамках 28-й Международной встречи воздухоплавателей в Великих Луках. Об этом сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание | Великие Луки».

В опросе приняло участие 89 человек

В опросе приняло участие 89 человек

Мне все равно.

Считаю, нужно было оставить запрет на движение мотоциклов по этим улицам в ночное время.

Не поддерживаю. Мотоцикл - источник повышенного шума и опасности в городе.

Поддерживаю. Мотоцикл - законный транспорт, нет оснований его дискриминировать.

Поддерживаете ли отмену запрета движения мотоциклов на центральных улицах Пскова?

Утренний полет аэростатов проходит в Великих Луках. ВИДЕО

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