Спорт

Команда псковских росгвардейцев заняла первое место на соревнованиях по летнему служебному биатлону

Команда регионального управления Росгвардии приняла участие в первенстве отделения Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо» по летнему служебному биатлону среди силовых структур Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Участники семи команд на время преодолели трехкилометровую дистанцию, в ходе которой на двух огневых рубежах произвели стрельбу из пистолета Макарова, с расстояния 25 метров.

Победители и призёры определялись по наибольшей сумме очков, набранных за бег и стрельбу, в соответствии с таблицей оценки результатов в служебном биатлоне.

По итогам соревнований команда управления Росгвардии по Псковской области завоевала первое место, а участники команды управления заняли призовые места в личном первенстве.