Спорт

Ученики псковского гуманитарного лицея приняли участие в мастер-классе по воркауту

Ученики псковского гуманитарного лицея приняли участие в мастер-классе по воркауту. Об этом сообщается в группе «Street Workout Pskov - Воркаут Псков» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Street Workout Pskov

В рамках школьного лагеря воспитанники лицея посетили спортивную площадку на улице Воеводы Шуйского, 9, где представители команды по воркауту провели с ребятами зарядку, показали мастер-класс на спортивных снарядах и научили нескольким базовым упражнениям и элементам из воркаута, общей физической подготовки и комплекса ГТО.

«С каждым годом желающих заниматься спортом и становиться лучшей версией себя всё больше и больше. Мы считаем, очень важно прививать любовь и интерес к спорту у молодого поколения с раннего возраста», – отметили в сообществе.