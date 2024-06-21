Псковичи стали вторыми на первенстве СЗФО по пляжному волейболу

Воспитанники псковской спортивной школы «Бригантина» стали призерами первенства Северо-Западного федерального округа по пляжному волейболу среди юношей до 15 лет. Соревнования прошли на Кремлевском пляже Великого Новгорода 20-21 июня, сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе.
Фото: спортшкола «Бригантина»
Псковскую область представляли воспитанники спортшколы Кирилл Виговский и Святослав Зюсько, которые сумели завоевать серебряные медали.
Первое место заняла команда хозяев турнира, бронза у волейболистов из Петрозаводска.
Псковские спортсмены получили путевку на августовский финал первенства России по пляжному волейболу, который пройдет в Анапе.
Тренирует юношей Сергей Иванов.