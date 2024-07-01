Спорт

Новая спортивная площадка появилась в Пскове

Одна из трёх спортивных площадок, за которые в прошлом году проголосовали псковичи, готова. Как сообщил глава города Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале, десять уличных тренажеров, комплекс для воркаута, теннисный стол, скамейки и урны установлены во дворе по адресу: Алтаева, 11 и Инженерная, 62-62а.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram

«Создание зоны для активного отдыха стало возможным благодаря программе "Формирование комфортной городской среды" и инициативности горожан», – написал глава города.

Вскоре спортивное оборудование появится ещё по двум адресам: между детским садом №28 и домом №8 по улице Технической, и между домами №№ 11, 13, 17 по Сиреневому бульвару и №№ 12, 14, 16 по улице Звёздной.