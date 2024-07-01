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Спорт

Около 40 участниц собрали всероссийские соревнования по велоспорту в Пушкиногорском районе

08.07.2024 16:16|ПсковКомментариев: 0

Около 40 спортсменок принимают участие в первом этапе всероссийских соревнований среди девушек и в первенстве России среди юниорок по велоспорту. Соревнования стартовали в Пушкиногорском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил председатель Федерации велосипедного спорта Псковской области Юрий Карпенков. 

«Спортсмены приехали из Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга. Соревнования проходят в пять этапов. Выступают по группам юниорки и девушки. Сегодня был один из этапов соревнований - групповая гонка», - рассказал Юрий Карпенков. 

Первое место в этом этапе первенства заняли Полина Горбаченко и Алина Лосева. В этапе соревнований одинаковый результат показали Людмила Котельникова, Виталина Матюшина, Кристина Галкина, Олеся Семенова, Белла Суханова.

Организаторами мероприятия выступают Министерство спорта Российской Федерации, общероссийская общественная организация «Федерация велосипедного спорта России», непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на Федерацию велосипедного спорта Псковской области и главную судейскую коллегию (ГСК). 

В первенстве России принимают участие юниорки (17-18 лет) - 2006 - 2007 года рождения. Во всероссийских соревнованиях - девушки (15-16 лет) - 2008 - 2009 года рождения.

Теги: #велоспорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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