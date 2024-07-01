Спорт

Первая в СЗФО конференция по спортивной медицине стартовала в Пскове

Первая Северо-Западная научно-практическая конференция по вопросам инноваций в спортивной и восстановительной медицине в спорте высших достижений и адаптивном спорте «СпортМедПсков» стартовала в Пскове сегодня, 13 июля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Организатором конференции стал главный внештатный специалист по спортивной медицине и детской травматологии и ортопедии комитета по здравоохранению Псковской области, и. о. главврача Псковской детской областной клинической больницы, депутат Псковской городской Думы от «Единой России» Евгений Васильев.

«Мы предложили организовать такую площадку в Пскове. Нам есть, что показать», - заметил Евгений Васильев. Он рассказал, что сегодня в областной центр прибыли специалисты по спортивной медицине со всего Северо-Запада. «Приглашены спикеры, которые являлись нашими наставниками. Это авторы тех книг, по которым мы, врачи, учились», - поделился руководитель детской областной больницы.

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В частности, на конференцию приехали главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев, ректор Академии физической и реабилитационной медицины, доктор биологических наук, профессор, физиолог, специалист по физической и реабилитационной медицине Анатолий Шевцов, главный внештатный специалист Северо-Запада России по спортивной медицине Виктория Данилова-Перлей.

«Я не первый раз в Пскове, мы давно поддерживаем дружеские отношения. Ваш бывший губернатор Турчак оказал очень большую поддержку становлению вашей спортивной медицины. Я ему очень за это благодарна», - сказала Виктория Данилова-Перлей. Она отметила, что в Пскове на данный момент спортивная медицина развита на достойном уровне.

Торжественное открытие научно-практической конференции состоялось в спортивном комплексе «Олимп» в деревне Борисовичи Псковского района. Тут прошли показательные выступления военнослужащих 76-й дивизии и спортсменов федераций ушу, самбо, кикбоксинга и кудо Псковской области под эгидой Российского союза боевых искусств, а также гимнастки из спортшколы «Бригантина» и центра художественной гимнастики «Система высоких достижений».

Конференция завершится завтра, 14 июля.