Общество

Первая на Северо-Западе конференция по спортивной медицине пройдет в Пскове

Первая Северо-Западная научно-практическая конференция по вопросам инноваций в спортивной и восстановительной медицине в спорте высших достижений и адаптивном спорте «СпортМедПсков» пройдёт 13-14 июля, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном комитете по здравоохранению.

Организатором конференции стал главный внештатный специалист по спортивной медицине и детской травматологии и ортопедии комитета по здравоохранению Псковской области, и. о. главврача Псковской детской областной клинической больницы Евгений Васильев.

«На сегодняшний день Псков, действительно, показывает повышение уровня оказания медицинской помощи населению. Комитет по здравоохранению делает всё максимально возможное, чтобы на всероссийском уровне мы могли представить наши технологии. Это доказано и нашей работой на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ», - сказал Евгений Васильев.

Кроме того, отделение спортивной медицины, которое уделяет основное внимание спорту высших достижений, за плечами имеет подготовку спортсменов к Олимпийским играм в Токио. Также специалисты отделения занимаются со спортсменами олимпийской сборной России, проживающими на территории Псковской области, для улучшения их показателей, рассказал он.

Смотрите также Доктор из Пскова стал одним из лучших врачей России

«Псковская область готова поделиться с другими регионами опытом работы наших специалистов. И нам, конечно же, было бы интересно, что наши коллеги представят на площадке и чем смогут поделиться. На конференцию в том числе приедут профессора. Они смогут представить для общества и коллег ту информацию, которая может оказаться для них очень полезной. Кроме того, ряд заблуждений, которые на сегодняшний день встречаются в медицинском сообществе, будут на этой конференции ликвидированы», – заключил Евгений Васильев.

В частности, конференцию посетят главный внештатный специалист Минздрава России по спортивной медицине Борис Поляев, главный внештатный специалист Северо-Запада России по спортивной медицине Виктория Данилова-Перлей, ректор Академии физической и реабилитационной медицины, доктор биологических наук, профессор, физиолог, специалист по физической и реабилитационной медицине Анатолий Шевцов и другие.