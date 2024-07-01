Спорт

Дистанцию протяженностью свыше 8 км готовятся пройти участники «Псковского пятиборья»

«Свим-сап-ран-байк-трейл» или «Псковское пятиборье» состоится сегодня, 14 июля. Старт в 12:00 от Ольгинской часовни в Пскове. Мероприятие пройдет в формате тренировки по пяти дисциплинам, допускаются участники от 14 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Федерации зимнего плавания Псковской области.

Изображения: Федерация зимнего плавания Псковской области

Этап 1 - бег. Старт от Ольгинской часовни по берегу до Мирожского монастыря – 1,5 км.

Этап 2 - плавание. Пересечение реки Великой вплавь. Мирожский монастырь – улица Георгиевская – 0,3 км.

Этап 3 - велосипед. На велосипеде по набережной от улицы Георгиевской до Сада Камней в Парке Куопио – 2,6 км. Участие в этапе возможно на велосипеде любой модели. Транспортировку велосипеда к месту старта этапа участник обеспечивает самостоятельно.

Этап 4 - трейл. Бегом от Сада Камней до Стеклянной (Варлаамской) башни Кремля – 2,6 км. Этап 4 начинается с перехода реки Пскова вброд через Сад Камней. Маршрут следования участник определяет самостоятельно, однако для преодоления этапа без штрафных баллов участник должен получить отметки на полученной карте с четырех контрольных пунктов.

Этап 5 - сап. На сапе по реке Великой от Стеклянной (Варлаамской) башни до Ольгинской часовни – 1,2 км.

Финиш – завершение тренировки – происходит в момент выхода участника на сухой берег. Время фиксируется по факту касания берега ногой. Общая протяжённость пяти этапов – 8,2 км.

Самые быстрые участники среди мужчин и среди женщин получат денежное вознаграждение:

1 место - 3 тысячи рублей,

2 место - 1,5 тысячи рублей,

3 место - 500 рублей.