Спорт

Уха, конкурсы и пляжный волейбол: День рыбака отмечают в Гдовском районе

День рыбака отмечают в Гдовском районе 14 июля, на берегу Чудского озера у поселка Устье проходят конкурсы и театральные постановки, всех гостей угощают ухой.

Фотографии: «Гдовская заря»

На берегу установили батуты, также состоялся турнир по пляжному волейболу. Первое место досталось команде «Кочевники». В ее составе были Иван Китков и Кирилл Конюхов. На втором месте команда «Рыбзавод» - Тимофей Петров и Денис Филиппов. Замыкает тройку призеров команда «Вайпер», в ее составе Олег Гречин и Евгений Жаров, пишет «Гдовская заря».

Напомним, День рыбака — профессиональный праздник рыбаков, традиционно отмечают во второе воскресенье июля.