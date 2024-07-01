Спорт

Звезда псковского футбола стал помощником прокурора

Звезда псковского футбола Андрей Почипов стал помощником прокурора Новоржевского района. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области, он признан лучшим игроком регионального турнира среди трудовых коллективов региона КФТ «Вызов».

Фото здесь и далее: пресс-служба прокуратуры Псковской области

Андрей Почипов играл за футбольные клубы «Псков-747», «Луки-Энергия», «Динамо» (Санкт-Петербург). По словам легендарного тренера Эдуарда Малофеева, Почипов являлся игроком уровня команд высшей лиги.

Очередной сезон футбольного турнира среди трудовых коллективов региона КФТ «Вызов» завершился в Пскове, участие в нем приняли 10 команд. Футбольная команда прокуратуры Псковской области победила.

По результатам финальной игры команда прокуратуры Псковской области в упорной борьбе вырвала победу у Псковской таможни со счетом 3:2 и завоевала почетное первое место. Лучшим нападающим турнира признан помощник прокурора Печорского района Владлен Горбунов.