Спорт

Зрелищные соревнования по спорту сверхлегкой авиации состоятся в Псковском районе

Чемпионат и Кубок России по спорту сверхлегкой авиации пройдут в Псковской области с 18 по 28 июля. Площадкой для соревнований станет авиацентр «Середка» в Псковском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены, прошедшие отборочные соревнования и команды субъектов РФ. В том числе спортсмены из Псковской области, которые являются призерами чемпионата Европы 2019 года, а также призерами и чемпионами России по спорту сверхлегкой авиации.

Состязания сильнейших пройдут в различных дисциплинах: автожир, дельталет, микросамолет. Спортсмены будут соревноваться в мастерстве пилотирования, умении ориентироваться на местности и способности владеть собой в тяжелых условиях полета.

Для зрителей это уникальная возможность оказаться не только свидетелем зрелищного мероприятия, но и стать ближе к авиатехнике. В рамках мероприятия им представится возможность пообщаться с пилотами, понаблюдать за подготовкой техники к очередному заданию, изучить ее ближе, узнать об особенностях того или иного воздушного судна и даже посидеть в кабине пилота. Наблюдать за маршрутными движениями экипажей можно с помощью специального монитора.

Более подробную информацию о регламенте и проведении чемпионата и Кубка России можно узнать на сайте. Схема проезда к месту проведения мероприятия — на сайте аэродрома «Середка».

Организатор соревнований — Объединенная федерация спорта сверхлегкой авиации России и Псковская областная общественная организация «Федерация спорта сверхлегкой авиации» при поддержке министерства спорта РФ и Центра спортивной подготовки России.