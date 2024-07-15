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Спорт

Сергей Вострецов: Необходимо разработать новую форму проведения Олимпийских игр

19.07.2024 14:45|ПсковКомментариев: 1

Олимпийские игры должны проходить в отрыве от политики, заявил глава объединения СОЦПРОФ, депутат Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергей Вострецов.

«"Недоолимпиада" — назвать по-другому эти политические игрища нельзя! Когда спортсменов вынуждают отказываться от своей страны ради медальки, это сборище не заслуживает гордого названия "Олимпийские игры"! Необходимо разработать новую форму проведения подобных мероприятий, где ни одна сверхдержава или политический союз не имеет монополии. Только независимые, беспристрастные и неполитизированные спортивные события должны иметь подобный статус», — написал Сергей Вострецов в своем Telegram-канале. 

Он отметил, что должен быть общий медицинский центр, который определит, что разрешено, а что запрещено для спортсменов.

«Нужно четко разграничить, что если спортсмен болен, он должен выступать в другой категории с больными, и если он здоров — то ему вообще не следует принимать лекарства. Игры не должны превращаться в битву фармацевтов. Кому нужны такие зрелища? Спорт должен приносить здоровье и позитив, а не травмы и увечья», - добавил Сергей Вострецов.

Напомним, 26 июля в Париже откроется XXXIII летняя Олимпиада. По решению Международного олимпийского комитета (МОК) российские спортсмены допущены до соревнований в нейтральном статусе, но при этом они не могут соревноваться в командных видах спорта.

Теги: #Олимпиада
Источник: Псковская Лента Новостей
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