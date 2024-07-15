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Спорт

Порядка 10 тысяч человек посетили фестиваль «Псков молодой» в День города

24.07.2024 16:05|ПсковКомментариев: 0

Порядка 10 тысяч человек посетили фестиваль «Псков молодой», который прошёл в День города, 23 июля, на городском пляже. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодёжной политике Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по молодёжной политике Псковской области

Жители и гости города участвовали в спортивных и творческих активностях, мастер-классах, тренировках в течение всего дня. Вечером для отдыхающих звучала музыка молодых псковских музыкантов.

В рамках фестиваля впервые в Пскове прошло флайборд шоу. Каскадёры взлетали над рекой Великой на специальных досках и проделывали в воздухе трюки. Шоу собрало наибольшее количество зрителей. Псковичи стояли по обоим берегам Великой.

 
 

Мероприятие проводили в рамках реализации программы развития молодежной политики «Регион для молодых» от Росмолодёжь, с участием региональных комитетов по культуре и спорту, а также Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Теги: #фестиваль #День города
Источник: Псковская Лента Новостей
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