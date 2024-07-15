Спорт

Автограф-сессию провел Дмитрий Аленичев в Пскове

Мероприятие состоялось на стадионе «Машиностроитель» в рамках Всероссийского спортивного марафона сторонников партии «Сила России». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Легенда российского футбола, уроженец нашего региона Дмитрий Аленичев приехал в Псков на открытие турнира «Футбольный фейерверк», который пройдет в областном центре с 24 по 26 июля. В соревнованиях, посвященных Дню освобождения города Пскова от немецко-фашистских захватчиков, выступят 12 команд 2016 г.р. из разных регионов. Матчи турнира состоятся на полях стадиона «Машиностроитель».

Главный гость открытия турнира – Дмитрий Аленичев, прославленный футболист, звезда российского футбола во время церемонии открытия турнира «Футбольный фейерверк» обратился к участникам соревнований и признался, что очень рад находиться в Пскове и быть частью детского футбольного турнира.

Отметим, известный российский футболист Дмитрий Аленичев выступал за столичные клубы «Локомотив» и «Спартак», итальянскую «Рому», португальский «Порту» и сборную России. Является первым в России, кто становился победителем двух самых престижных футбольных еврокубковых турниров: Кубка УЕФА и Лиги чемпионов.

Напомним, летний Всероссийский спортивный марафон «Сила России» проходит с 1 июня по 10 августа и включает в себя проведение различных спортивных мероприятий, тренировок, зарядок и мастер-классов с известными спортсменами. Главная цель марафона – популяризация спорта, здорового образа жизни. Поддержка спорта и популяризация здорового образа жизни являются одним из ключевых направлений Народной программы «Единой России», с которой партия победила на выборах в Госдуму. Ее реализация запланирована с 2021 по 2025 год. В рамках марафона каждый желающий может принять участие в бесплатных занятиях по различным видам спорта. Более 1100 площадок по всей стране уже начали свою работу. Зарегистрироваться на мероприятия можно на сайте «Сила России».