Спорт

Ночной заплыв в честь Дня города состоялся на реке Великой

Ночной заплыв в честь Дня города состоялся на реке Великой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Федерации зимнего плаванья Псковской области, спортивное мероприятия прошло в ночь на 27 июля.

«Этой ночью 45 пловцов - светлячков переплыли реку Великую! Около 100 зрителей наблюдали заплыв с берега. Это было очень атмосферно»,- сообщили в федерации зимнего плаванья.

Организаторы мероприятия поблагодарили участников «за дружеское приключение в честь 1121-летия Пскова - чай, отличная компания и волшебная атмосфера ночного города».