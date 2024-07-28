Спорт

Центр пляжных видов спорта и сквоша хотят создать в Пскове

Проект строительства центра пляжных видов спорта и сквоша в Пскове рассмотрели и согласовали участники Совета по инвестициям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

На реализацию проекта инвестор планирует направить 80 млн рублей. Представляя детали проекта, директор «СМУ-178» Виталий Виноградов рассказал, что крытая часть всесезонного центра будет включать футбольное поле, универсальные площадки для игровых пляжных видов спорта и кабины по сквошу. Внутри спортивного комплекса будет специализированное подогреваемое песчаное покрытие. Под открытым небом будут размещаться корты для пляжного волейбола, зона для тренажеров и площадка для пляжного футбола.

Инвестор подчеркнул, что центр нацелен на популяризацию и развитие пляжных видов спорта, в регионе сейчас нет подобного спортивного объекта.

Напомним, губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел Совет по инвестициям. В рамках заседания к заключению инвестиционного соглашения одобрены разные проекты в АПК, спорте, а также по созданию инфраструктуры для автотранспорта.