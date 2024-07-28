Спорт

Команда «Псковских тепловых сетей» приняла участие в соревнованиях по гребле на День города

Команда муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» приняла участие в соревнованиях по гребле на День города. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото здесь и далее: пресс-служба муниципального предприятия «Псковские тепловые сети»

«Именно гребля — это тот самый спорт, который закаляет команду, позволяет ей сплотиться и понять, кто и чего стоит на самом деле. Наши спортсмены смогли испытать себя и свои силы. Вы только посмотрите на эти замученные, но такие счастливые лица. Не поверите, ребятам так понравилось, что они приняли участие в командных соревнованиях, которые прошли в рамках празднования Дня города», – рассказали в «Псковских тепловых сетях».

Они отметили, что поверить себя и свои силы команда не смогла бы без Псковской федерации гребли на лодках «Дракон».

«Мало того, что ребята получили всё необходимое снаряжение, прошли инструктаж и поучаствовали в соревнованиях, так ещё и сделали это совершенно бесплатно! Да и это ещё не всё! Команду сопровождал и обучал лично президент Федерации гребли Псковской области! Вот это мы понимаем, уровень! Ещё раз огромное спасибо организаторам за этот праздник спорта! Само собой, нашим непоседам из бухгалтерии, которые не просто сколотили команду, но и заняли на соревновании одно из призовых мест, тоже наше почтение! Это очень важная и приятная победа, как минимум над самими собой! Занимайтесь спортом, развивайтесь и никогда не останавливайтесь на достигнутом», – добавили в ПТС.