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Боксер Валерий Брудов: Трудоспособность и целеустремленность — тот же талант

Генетика и талант или упорная работа? О том, что является залогом успеха в спорте, рассказал чемпион России, чемпион мира, мастер спорта по боксу Валерий Брудов в программе «Железные люди» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Чемпион с детства развивал физические данные. К этому его приучил отец — кандидат в мастера спорта СССР по боксу в супертяжелом весе. Он рассказывал Валерию Брудову о крепком здоровье и силе, которыми славились их предки.

«Они действительно были богатырями», — подчеркивает спортсмен.

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Не только хорошая генетика лежит в основе достижений. Большой вклад внесли и тренеры, и личная работа Валерия Брудова. Чемпион тренируется два раза в день ежедневно — это и есть, по его мнению, талант.

«Трудоспособность и целеустремленность — тот же талант, просто другая его грань. У кого-то талант лежать на диване, выпивать бутылку водки, выходить и всех побеждать. А у кого-то талант пахать 20 часов в сутки 7 дней в неделю и показывать то, на что способен», — отмечает Валерий Брудов.