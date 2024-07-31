Спорт

Мастер-класс по воркауту провели для футболистов в Пскове

В День Воздушно-десантных войск, 2 июня, команда псковского воркаут-движения провела мастер-класс для воспитанников футбольного клуба. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил лидер воркаут-движения региона Виталий Дидыч.

Фото здесь и далее: Виталий Дидыч

«По традиции вместе с ребятами провели разминку, продемонстрировали элементы и базовые упражнения на турнике, брусьях, шведской стенке, рукоходе и земле. Как мы видели, молодежи понравилось!» - отметили воркаутеры и добавили, что в этот раз с ними выступали и юные воркаут-спортсмены.

После показательного выступления каждый юный футболист попробовал выучить базовые элементы на турнике - «подтягивание на турнике», «выходы на одну руку», «выходы на две руки», «санжировка», «топорик», «стойка на руках».

«Надеемся, что у ребят привьется любовь и к занятиям на спортивной площадке, ведь подобные тренировки направлены на укрепление организма, повышение физических показателей занимающегося и как следствие оздоровление молодежи», - добавили воркаутеры.