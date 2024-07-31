Спорт

Почему в межрегиональных соревнованиях среди инвалидов в Пскове не участвуют профессионалы, ответил судья

К участию в турнире среди инвалидов Северо-Запада России с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) не допускаются участники сборных команд, профессионалы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил один из судей соревнований Иван Екимов.

Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН

Турниры Межрегионального спортивного фестиваля Всероссийского общества инвалидов проходят в Пскове на стадионе «Машиностроитель». В рамках первого дня фестиваля участники пробуют свои силы в спортивном ориентировании, пауэрлифтинге, дартсе, фиджитал-спорте, пулевой стрельбе и настольных играх народов мира.

«К турниру не допускаются участники сборных команд, профессионалы. Фестиваль проводится для того, чтобы люди с инвалидностью пришли в массовый спорт и пообщались с участниками других регионов», — рассказал судья соревнований Иван Екимов.

Напомним, фестиваль проходит в Пскове с 5 по 9 августа.