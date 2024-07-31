Спорт

Спортсменка филиала Университета ФСИН стала абсолютным победителем областного Кубка по лыжероллерам и кроссу

Завершились соревнования на Кубок Псковской области по лыжероллерам и кроссу, включавшие в себя несколько этапов, которые проходили в регионе с мая по август 2024 года с участием 150 спортсменов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского филиала Университета ФСИН России.

Фотографии: пресс-служба Псковского филиала Университета ФСИН России

Командир взвода учебно-строевых подразделений Псковского филиала Университета ФСИН России Анжела Федосеева приняла участие в трех этапах кубка, и в каждом из них завоевала золотые медали.

В мае в Стругах Красных в соревнованиях по кроссу на дистанции 2 км она стала первой в своей возрастной группе, в июле в Острове Анжела Федосеева показала лучший результат, пройдя на лыжероллерах 3-киллометровую трассу, а в августе в Печорах ей не было равных среди спортсменов в кроссе на 2 км.

В вузе отметили, что в соревнованиях по кроссу заключительного этапа кубка вместе с Анжелой Федосеевой бежал ее сын – 18-летний Артем, который в своей возрастной группе также завоевал золотую медаль.