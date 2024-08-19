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Первый открытый кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области состоится 21 сентября

20.08.2024 17:58|ПсковКомментариев: 0

Первый открытый кубок Федерации джампинг-фитнеса Псковской области пройдет 21 сентября в 12:00 в торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

К участию в кубке допускаются все желающие, независимо от уровня подготовки. Участники будут соревноваться в групповых и сольных номинациях.

«Мы ждем к нам в гости не только псковские команды, но и представителей других регионов. Судейская команда будет сформирована из авторитетных судей из разных регионов России» , — поделилась председатель Псковского регионального отделения Федерации джампинг-фитнеса России Виктория Тренина.

Подробности можно узнать в официальной группе федерации по ссылке

Теги: #спорт #Акваполис
Источник: Псковская Лента Новостей
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