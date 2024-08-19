Футбольный клуб «Псков» крупно проиграл одному из лидеров дивизиона

Сегодня, 21 августа, в рамках очередного тура чемпионата Северо-Запада среди любительских команд «Псков» принимал на своем поле одного из лидеров дивизиона, мурманский «Север». Как сообщает корреспондент Псковской Ленты Новостей, игра закончилась со счетом 0:6 в пользу мурманской команды.
Фото здесь и далее: Александр Елисеев / ПЛН
К перерыву счет в матче был 0:4 в пользу «Севера». Дублем в ворота псковичей отметился Илья Зикрань, еще по голу забили Дмитрий Суконкин и Леонид Осокин.
Во втором тайме отличились Игорь Тараканов и Даниил Комаров.
На матче присутствовали около 300 болельщиков.