Спорт

Капитан и вратарь ФК «Псков» от лица команды извинился перед болельщиками за крупное поражение от «Севера»

Футбольный клуб «Псков» 21 августа в рамках очередного тура чемпионата Северо-Запада среди любительских команд принимал на своем поле одного из лидеров дивизиона, мурманский «Север». Игра закончилась со счетом 0:6 в пользу мурманской команды. Капитан и вратарь ФК «Псков» Денис Долгий от лица команды извинился перед болельщиками за крупное поражение от «Севера».

Фотографии: Андрей Лупанов

— Денис, прокомментируй, пожалуйста, результат матча.

— Исход матча для нас стал полным сюрпризом. Такой результат и ход игры в целом были неожиданными для нашей команды. Эта встреча была ключевой для обеих команд в борьбе за первое место в турнирной таблице.

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— Какой настрой был у нашей команды перед матчем?

— Мы вышли на поле перед матчем с «Севером» с ясной целью - диктовать свою игру и не давать сопернику возможности чувствовать себя уверенно, особенно учитывая наше преимущество домашнего поля. Однако мы не смогли справиться с давлением и оказались в затруднительном положении.

— Есть ли претензии к защитникам?

— Хочу подчеркнуть, что в футболе победу могут принести усилия всех 11 игроков на поле, а не только защитники.

Могу с уверенностью сказать, что в последних матчах мы не показали свою лучшую игру. Иногда бывает так, что все складывается не в нашу пользу, а у соперников все получается наоборот. Однако мы обязательно проанализируем наши выступления и будем работать над улучшением нашего положения в турнирной таблице.

Состав нашей команды практически всегда оптимален, однако нам не хватает игроков из ЮФЛ, которые могли бы освежить нашу игру как в выходящих на замену, так и в стартовом составе, помогая нам добиваться побед.

— «Север» очень силен? Команда из другой лиги, на две головы выше нас. Оправданно?

— Нельзя не отметить команду «Север» и их выдающийся состав. В нашем чемпионате редко встретишь такую сильную команду, у каждого игрока которой исполнительское мастерство на высоком уровне. У нас есть над, чем работать, и мы готовы учиться, развиваться и улучшать нашу игру на тренировках.

В предыдущем матче команда продемонстрировала решимость и стремление к победе, не оставляя сопернику шансов. Они нацелены на борьбу за первое место с «Ленинградцем», и я считаю, что «Север» - достойная команда Второй лиги, занимающая приличное место в турнирной таблице.

В футболе результат не всегда зависит от контроля мяча или прессинга, как это было в матче с «Луки-Энергией». Несмотря на преимущество во владении мячом, опасных моментов не возникало, что свидетельствует о низком уровне соперника из Второй лиги.

— Соперник с первых минут включил высокий прессинг, наши ребята стали нервничать?

— Нервозность перед игрой и в начале матча - это естественное состояние, свидетельствующее о важности события. Важно начинать с простых действий, чтобы наладить уверенность и слаженность в игре, которая будет передаваться от игрока к игроку, создавая красивый рисунок на поле.

— Негативная реакция болельщиков на поражение. Обидное поражение?

— Хочу принести извинения от имени нашей команды за игру с «Севером». Мы сожалеем, что не смогли представить достойную борьбу перед нашими болельщиками и допустили такой разгромный счет на табло. Нас вынудил играть в таком стиле соперник, но это не оправдание. У нас предстоят еще две важные игры, в которых нам нужно только побеждать, чтобы закончить чемпионат на третьем месте и с мажорными аккордами.

Хочу выразить огромную благодарность нашим болельщикам, которые приходят поддержать нас в любую погоду. Ваша поддержка невероятно важна для нас, и мы обещаем стараться радовать вас как можно больше.

Беседовал Андрей Лупанов