Спорт

Более 300 псковичей сдали нормативы ГТО в Финском парке

23 и 24 августа в рамках празднования 80-летия Псковской области в Финском парке было организовано пробное тестирование комплекса ГТО. Об этом сообщили в группе Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) в Псковской области в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс ГТО в Псковской области

Каждый желающий мог попробовать свои силы в выполнении нормативов. Участникам предстояло выполнить 3-4 испытания на «золото». Тем, кто справился с задачей, вручали памятные медали, а остальным участникам - сувенирные флажки.

В общей сумме в мероприятии приняли участие более 300 человек.