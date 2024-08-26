Спорт

Футбольная команда «Псков» сыграет с «Тосно» в Санкт-Петербурге

Футбольная команда «Псков» сыграет с «Тосно» в выездном матче, который пройдёт в Санкт-Петербурге на стадионе «Химик» завтра, 28 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединении федераций футбола Северо-Запада.

Матч между ФК «Псков» и «Тосно» пройдёт на десятой игровой неделе чемпионата Северо-Западного федерального округа по футболу среди мужских команд. Это уже не первая встреча команд в этом сезоне. В конце июня петербуржцы выбили псковичей из Кубка Северо-Запада со счётом 4:3, а в середине июля в матче чемпионата СЗФО победила команда Псковского региона с результатом 4:1.

На данный момент «Тосно» опережает ФК «Псков» по потерянным очкам, но идёт пятым в таблице.