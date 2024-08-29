Спорт

Многопрофильный правовой лицей №8 в Пскове победил в «Школьных играх»

Стали известны победители городской спартакиады «Школьные игры 2023-2024» в Пскове. Об этом рассказал глава Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Борис Елкин / Telegram-канал

Первое место занял Многопрофильный правовой лицей №8, второе - Естественно-математический лицей №20, третье - Погранично-таможенно-правовой лицей №22.

В качестве приза школы-победители получили спортивный инвентарь: шведские стенки, маты, мячи, скакалки, оборудование для ГТО, занятий теннисом и волейболом.

«Инвентарь уже поступил в спортивные залы и будет использоваться на уроках физкультуры! Желаю вам эффективных тренировок и новых побед!» - добавил глава Пскова.