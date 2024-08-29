Спорт

Псковичам предлагают присоединиться к соревнованиям по фоновой ходьбе «Человек идущий»

Всероссийские командные соревнования по фоновой ходьбе «Человек идущий» пройдут по всей России онлайн с 28 сентября по 5 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Для участия в соревнованиях формируются команды, все участники бесплатно скачивают и регистрируются в мобильном приложении «Человек идущий», которое в реальном времени осуществляет подсчет шагов каждого участника и формирует рейтинги команд.

«Предлагаем жителям Псковской области принять активное участие в соревнованиях по фоновой ходьбе», – обратились к псковичам в комитете.

С порядком проведения мероприятия и всей дополнительной информацией можно ознакомиться на сайте: www.человекидущий.рф.