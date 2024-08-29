Спорт

В состязаниях среди поисково-спасательных отрядов победили Великие Луки

Соревнования среди поисково-спасательных отрядов аварийно-спасательной службы Псковской области состоялись в Гдове 5 сентября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Команды из Пскова, Гдова и Великих Лук боролись за звание «Лучшая команда аварийно-спасательной службы по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера».

Специалисты состязались сразу в трёх дисциплинах: эвакуация пострадавшего из здания через завалы, транспортировка из-под завалов в загазованной зоне и спасение с высоты с помощью альпинистского снаряжения.

Высокий уровень подготовки соревнований и профессионализма псковских спасателей отметили начальник управления специальных программ правительства Псковской области Юрий Грязнов, временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Псковской области Евгений Сычев, глава городского поселения Гдов Ольга Галахова и руководитель Россоюзспаса Николай Сучков.

Для сотрудников областной службы спасения такие состязания - не только возможность на практике отработать навыки по оказанию помощи в ЧС, но и, прежде всего, побыть в дружеской атмосфере единомышленников - людей, горячо преданных своему делу, отдающих силы и время во имя спасения других из беды, рассказали в МЧС.

Лучшей в соревнованиях стала команда поисково-спасательного отряда Великих Лук. Команда победителей награждена кубком, а все участники - ценными подарками от Россоюзспаса и представителей местной власти.