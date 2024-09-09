Спорт

«Железные люди»: Альпинист Сергей Карпушкин о покорении вершин. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Железные люди», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 9 сентября.

Сегодня в гости к ведущему Георгию Пономареву приходил альпинист Сергей Карпушкин. Он уже и сам не помнит, сколько раз восходил на Эльбрус и Казбек, а недавно взошел на пик Ленина — одну из высочайших вершин Центральной Азии.

Как это было? В чем сложность процесса? Как подготовить себя к восхождению? Где та грань, когда лучше воздержаться от экстремальных поступков? И в чем «прикол» - зарабатывать себе на отпуск, с нетерпением его ждать, чтобы в итоге терпеть невероятные трудности при восхождении? Об этом и многом другом - в эфире.