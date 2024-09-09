Спорт

Соревнования по ловле рыбы организуют в Пскове 14 сентября

Осенний кубок по спортивной ловле рыбы «рыболовнаясемья.рф-2024» с помощью донной и поплавочной удочки проведут 14 сентября на левом берегу реки Великой в Пскове, рядом с храмом Климента Папы Римского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации города Пскова.

Участвовать может любой желающий. Соревнования будут проводиться в течение одного дня и включают один тур, который продлится 4 часа.

Победителя определят по весу улова и наградят переходящим кубком «рыболовнаясемья.рф». Призёры получат медали. За самый большой улов будет вручен главный приз – удилище. Остальные участники смогут получить 120 килограмм прикормки и сертификаты в рыболовный магазин.