Спорт

Подведены итоги турнира по мини-футболу среди псковских полицейских

Соревнования по мини-футболу среди объединенных команд аппарата УМВД и территориальных органов МВД России на районном уровне прошли в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Фото здесь и далее: УМВД России по Псковской области

Игры проходили в областном центре на футбольном поле стадиона «747» по правилам, утвержденным Ассоциацией мини-футбола России. Продолжительность встречи - два тайма по 15 минут с пятиминутным перерывом. Соревнования проводили по круговой системе в один круг. Призовые места команд определялись по наибольшему количеству набранных очков: за победу - 3 очка, за ничью - 1 очко, за поражение - ноль.

Добавим, что организацию состязаний и судейство осуществлял отдел профессиональной подготовки управления по работе с личным составом УМВД России по Псковской области. Главный судья соревнований - подполковник полиции Михаил Кольцов.

По итогам соревнований первые три места заняли команды: объединённая команда УМВД России по Псковской области №3, ОМВД России по Пушкиногорскому району и ОМВД России по городу Великие Луки.

Команда, занявшая первое место, будет награждена переходящим кубком и дипломом, а занявшие второе и третье места - дипломами.

В ведомстве отметили, что этот ставший теперь традиционным турнир проводится в целях дальнейшего развития физической подготовки личного состава органов внутренних дел и пропаганды здорового образа жизни.

Лучшие игроки войдут в состав сборной команды УМВД России по Псковской области для участия в чемпионате МВД России по мини-футболу, который состоится в октябре в Санкт-Петербурге.